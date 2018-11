Campagna Amica, a Porlezza arriva il mercato agricolo di Coldiretti

Arriva anche a Porlezza il mercato Campagna Amica di Coldiretti Como-Lecco. L'inaugurazione domenica 25 novembre 2018 sul lungolago Matteotti: si inizia alle ore 9.30 con la sfilata dei mezzi agricoli, la benedizione e, per tutti, aperitivo a km zero.

Vi si troveranno i prodotti degli imprenditori agricoli lariani, tra cui miele, salumi, bresaola, confetture, formaggi vaccini e caprini, ortaggi, uova, vino, confetture, pane di segale, mele e succo di mela. Già confermate, a seguito dell’inaugurazione, le date del 9 e 23 dicembre e del 20 gennaio prossimi. Per Coldiretti Como-Lecco si tratta di un’apertura strategica, “che ci consente di servire una zona, quella del settentrione comasco, che è importante meta turistica, facilmente raggiungibile anche dalla vicina Confederazione Elvetica e del Luganese in particolare” sottolinea Francesca Biffi, presidente dell’Associazione AgriMercato di Campagna Amica per Como e Lecco. Porlezza, infatti, dista meno di mezz’ora di macchina da Lugano: circondato dalle prealpi, è meta ideale per un’escursione che può comprendere anche un tragitto in val d’Intelvi o il lago di Como (a Menaggio si trova il bivio che porta, appunto, a Porlezza). “Un’opportunità importante per questo territorio, che nasce dall’impegno dei nostri produttori: in particolare, vorrei ringraziare Tania Gagliano e l’azienda agricola Luigi Casarini, che si sono prodigati con dedizione per ottenere questo risultato, subito condiviso dall’amministrazione comunale. L’azienda Casarini, ad indirizzo zootecnico bovino-ovicaprino, è presente storicamente negli AgriMercati del nostro territorio, con le ottime produzioni di formaggi nati dalla trasformazione diretta del latte”.

“L’apertura dell’AgriMercato di Porlezza è un’ulteriore conferma del successo e della della continua espansione della prima rete di vendita diretta sul territorio e non solo, che già oggi conta diversi appuntamenti sul territorio con i Mercati di Campagna Amica, settimanali, quindicinali o mensili” come rimarca il presidente della Coldiretti interprovinciale Fortunato Trezzi.

“Il positivo confronto con l’amministrazione comunale ha portato in brevissimo tempo alla realizzazione di questo progetto. Il Mercato Agricolo di Porlezza porterà la qualità del chilometro zero sulle tavole dei consumatori, con un appuntamento periodico e frequente, attraverso una delle formule più gettonate ed apprezzate dal pubblico, quella dei ‘farmer’s market’: è la campagna che va in città per essere vicina ai consumatori, ai turisti e alla popolazione. Infatti, nei Mercati di Campagna Amica vengono proposti solo prodotti agricoli, italiani, provenienti dai territori regionali quindi rigorosamente a km zero.”

Dove sono i mercati di Campagna Amica

Oltre al nuovo appuntamento di Porlezza, gli Agrimercati di Campagna Amica si svolgono sul territorio delle due province a Cantù (il martedì in piazza Garibaldi), Meda (il mercoledì in piazza Cavour), Giussano (il giovedì in via Cavour), Limbiate (il venerdì in piazza Cinque Giornate), Erba (il venerdì in via Carroccio), Mariano Comense (il sabato al parcheggio di Porta Spinola), a Olgiate Comasco (il 1°, 3° e 5° sabato di ogni mese in piazza Mercato), a Lomazzo (il 2° e 4° sabato di ogni mese in viale Somaini), a Mandello del Lario (la 2° domenica di ogni mese in piazza Leonardo Da Vinci) e Lecco (una domenica al mese).

