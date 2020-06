Mense scolastiche: le lavoratrici in presidio davanti alla prefettura di Como

Le lavoratrici delle mense e delle pulizie scolastiche di Como manifesteranno mercoledì 24 giugno, dalle 10 alle 12, davanti alla prefettura. Tante le questioni irrisolte che le dipendenti vogliono chiarire: gli addetti non hanno ancora percepito la cassa integrazione e diverse aziende si sono rifiutate di anticiparla. Fra queste c'è appunto Euroristorazione che da 2 anni gestisce in appalto le mense del Comune di Como. In più, diverse lavoratrici nei prossimi mesi non lavoreranno per via della sospensione scolastica, rimanendo di fatto senza stipendio e senza contributi. E non si sa neanche fino a quando, considerando che la ripresa delle scuole non garantisce quest'anno anche la riattivazione delle mense. Proprio per sollecitare una risposta a tutti questi interrogativi, le lavoratrici saranno in presidio mercoledì.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.