Mendrisio, anche FoxTown chiuderà per il coronavirus fino a fine mese

Il grandissimo centro per lo shopping di Mendrisio chiude le serrande. Questa disposizione sarà valida almeno fino alla fine del mese, e sarà effettiva da domani 13 marzo 2020. La drastica misura adottata soprattutto per evitare che si dilaghi il contagio del coronavirus, sia per il personale che per i migliaia di clienti che tutti i giorni giungono a Fox Town anche in pullman e gite organizzate. Già ieri, ci informano alcune persone, molti negozi avevano deciso di chiudere di loro spontanea volontà. Inoltre molte commesse e titolari dei negozi non si sentono al momento troppo preoccupati perchè marzo e aprile non sono mai stati, statisticamente, mesi di "alta stagione" per FoxTown. Sperando che tutto torni presto alla normalità.