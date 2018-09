MediaWorld, la nuova sede di Lipomo verrà inaugurata a metà novembre

Mancano meno di due mesi al debutto del nuovo punto vendita del colosso dell'elettronica.Media World aprirà infatti la nuova sede di Lipomo a metà novembre, giusto in tempo per gli acquisti natalizi. I lavori in cantiere procedono senza intoppi e vedremo quale impatto avrà sul traffico di un'arteria già congestionata dal traffico, la Como-Lecco, l'arrivo di una catena così apprezzata. Intanto Media World, per coprire tutte le posizioni necessarie all'avvio del megastore, è ancora alla ricerca di qualche posizione. Innanzitutto un key account manager: il candidato (laureato preferibilmente in materie Economiche) sarà inserito in un ambiente giovane, dinamico e fortemente innovativo per lo sviluppo di una nuova area di business. La figura professionale ricercata lavorerà all'interno del nuovo Store MediaWorld di Lipomo ed avrà le seguenti responsabilità: sviluppo e promozione di soluzioni innovative; sviluppo e ad aumento base clienti del proprio store; coordinamento attività relative alla vendita delle soluzioni, alla gestione di servizi B2B e al monitoraggio di appositi indicatori. Sarà considerato un requisito preferenziale l'esperienza nel settore dell'elettronica di consumo. Inoltre si cercano candidati diplomati o laureati per le posizioni di addetti alle vendite, casse e servizi. Per inviare il curriculul consultare direttamente il sito di MediaWorld.