MediaWorld Lipomo, giovedì 15 novembre non si paga l'Iva

Tutto pronto a Lipomo per l'apertura del nuovo punto vendita MediaWorld. Domani, 15 novembre alle 9, atteso debutto per la catena che si presenta a due passi dalla città di Como in modo ironico con riferimento alla tradizione del territorio: storia e tecnologia si intersecano e si uniscono in un legame perfetto: al centro della comunicazione di apertura del nuovo negozio i protagonisti de “i Promessi Sposi”, sono infatti rivisti in chiave moderna.

Il debutto di MediaWorld a Lipomo affrirà a tutti i clienti l'opportunità di acquistare per un giorno tutti i prodotti e novità teconologiche senza l'aggiunta dell'Iva, in altre parole con uno sconto del 18,4% su tutta la merce, servizi esclusi. L'ingresso e l'uscita delle auto dal grande store, che occupa decine di nuovi addetti, è stato agevolato grazie alla costruzione di una nuova rotonda (vedi gallery) posizionata nella via tra Esselunga e MediaWorld.

I clienti di MediaWorld potranno contare su un team formato per offrire consulenza di qualità, sempre più specifica e personalizzata. Tanti nuovi servizi per rendere la tecnologia a portata di mano e immediatamente fruibile a tutti.