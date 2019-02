Massimo Sottocornola nuovo presidente dei Notai di Como e Lecco

E' Massimo Sottocornola il nuovo presidente del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, che dal 1° dicembre 2018 hanno una nuova sede in centro città: Sottocornola, notaio a Lecco, succede a Mario Mele.

Si tratta del secondo presidente di area lecchese (il primo è stato Franco Panzeri). “Ho accettato la nomina con orgoglio e grande senso di responsabilità – commenta Massimo Sottocornola -. Il mio intento sarà quello di lavorare in continuità con quanto fatto dal presidente uscente, nell’ottica di un maggiore sviluppo dei servizi per i membri del Collegio e per i cittadini. Sono anche molto soddisfatto dal Consiglio, che è costituito da tante persone giovani e dinamiche”.

Il nuovo consiglio del Collegio dei Notai di Como e Lecco

Insieme alla nomina del nuovo Presidente, è stato infatti anche rinnovato anche il Consiglio del Collegio, nel quale si sono inseriti due nuovi consiglieri, Matteo Bullone e Alberto Colombo. Il nuovo Consiglio è quindi ora così composto: oltre al presidente Massimo Sottocornola, Matteo Bullone, Elena Cavalleroni, Alberto Colombo, Piercarlo Colnaghi, Pier Luigi Donegana, Federica Giazzi, Chiara Mariani, Christian Nessi, Camilla Pelizzatti, Laura Piffaretti.

Il presidente uscente, Mario Mele, ha intanto assunto già un nuovo, prestigioso incarico: è stato infatti nominato Consigliere di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato, carica che ricoprirà per i prossimi tre anni. Infine, un altro notaio dell’area comasca, Alessandra Mascellaro, è diventato membro del Consiglio Nazionale del Notariato.