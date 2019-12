Luce e gas: novità in bolletta a Como e provincia

La fusione fra due distributori porterà sulle bollette degli utenti comaschi di luce e gas, a partire dal primo gennaio, una nuova dicitura. Si tratta del marchio Lereti Utilities, frutto della fusione tra un ramo di Acsm-Agam e Lario reti gas. “Abbiamo studiato un nome – fa sapere l’azienda - volutamente semplice e immediato, facile da ricordare e incisivo”. Nel giro di qualche mese la dicitura cambierà in tutte le sedi, non solo quindi in bolletta ma anche sui mezzi, negli uffici e sul vestiario degli addetti. Ma, assicurano, “A cambiare sarà solo il nome, non i punti di riferimento e i valori distintivi: continueremo infatti a essere presenti sul territorio con uffici e persone e a mantenere una alto livello delle prestazioni”.

Lereti servirà, oltre alla nostra, anche le province di Varese, Monza, Lecco e Treviso e avrà circa 16.000 clienti nei soli comuni di Como, Cernobbio e Brunate.