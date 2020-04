Nuovo supermercato a Lomazzo: la rabbia di Confesercenti

In questi giorni l'amministrazione comunale di Lomazzo ha dichiarato che darà il via libera all'insediamento della grande distribuzione nel comune lariano. Secondo la Giunta questa decisione servirebbe a soddisfare le esigenze della cittadinanza. È però assolutamente critica la Confesercenti, in particolare il suo rappresentante in città, Luca Rimoldi: "La riqualificazione di Piazza Volta nel centro di Lomazzo è in grado di garantire i negozi di vicinato necessari a soddisfare tutte le richieste e dei lomazzesi. Non serve assolutamente – continua Rimoldi - un nuovo supermercato o centro commerciale, realtà destinate a un bacini di clienti sovraccittadini, che finiscono molte volte col generare la chiusura dei negozi di vicinato e la desertificazione dei centri dei paesi, con ricadute negative a livello sociale ed economico".

Secondo Confesercenti la dichiarazione dell'amministrazione comunale avrebbe tra l'altro posto la questione in termini sbagliati, sottintendendo che esista una distanza incolmabile tra le esigenze dei cittadini e la possibilità di soddisfarle attraverso i negozi di vicinanza. Secondo l'associazione di categoria, l'alternativa deve essere invece l'apertura di nuovi negozi di vicinato, “una scelta più funzionale per fare di Lomazzo un centro vivo e anche più adatta a garantire dei buoni rapporti sociali”.

