Canepa, sciopero e protesta di centinaia di dipendenti: i tentativi di salvare l'azienda

Sciopero di 8 ore con presidio davanti all'azienda: nella mattina del 14 dicembre 2018 centinaia di lavoratori della Canepa, storica azienda del settore tessile comasco, si sono riuniti davanti alla sede di via Trinità a San Fermo della Battaglia. La folta partecipazione dei dipendenti al presidio e allo sciopero indetto dalle sigle sindacali trova ragione nel fatto che la crisi dell'azienda lascia paventare ben 450 posti a rischio.

Lunedì 10 dicembre 2018 la Canepa ha presentato in tribunale a Como una richiesta di concordato preventivo. Nel corso della mattinata di protesta hanno fatto la loro comparsa tra i dipendenti alcuni rappresentanti politici a livello regionale e nazionale, come il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi, la parlamentare comasca della Lega, Alessandra Locatelli, e i consiglieri regionali Raffaeke Erba del Movimento 5 Stelle, e Angelo Orsenigo del PD. Presente anche il sindaco di San Fermo della Battaglia Pierluigi Mascetti.

Nel corso del presidio è giunta la notizia di un incontro fissato per il mercoledì successivo in Regione. La crisi della Canepa, dunque, approderà al tavolo della commissione Attività produttive per poi passare agli uffici dell'assessorato regionale al Lavoro per un'analisi più tecnica e operativa. All'incontro participeranno anche i rappresentanti dell'azienda.