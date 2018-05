Leader Price ha aperto a Como: è il primo in Italia

Leader Price ha aperto le porte al pubblico, e lo ha fatto per la prima volta in Italia scegliendo il supermercato di Como. Proprio così, il capoluogo lariano ha fatto da apripista per le numerose successive inaugurazioni che la catena di supermarket ha in programma non solo nelle prossime settimane e mesi, ma anche nei prossimi anni. Si punta ad aprire cento sedi entro i prossimi cinque anni.

Per il momento, come detto, il primo punto vendita d'Italia di Leader Price è quello di Como, in via Regina Teodolinda, davanti al cimitero monumentale )dietro l'area ex Ticosa).

La formula di Leader Price è basata sul binomio "alta qualità a prezzi bassi". Starà ai consumatori valutare quanto questo obiettivo sia davvero realizzato.