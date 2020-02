Lariofiere, 400 aziende alla nuova edizione di Fornitore Offresi

Una 12° edizione dai grandi numeri, quella di Fornitore Offresi che sarà ospitata a Lariofiere da giovedì 20 febbraio 2020 fino a sabato 22 febbraio.

Tra i tanti, due importanti temi verranno affrontati nella giornata di domani, venerdì 21. In primis l'intervento di Marco Tarabini, che ci spiegherà come PMI Network stia cercanfo di creare un sistema per l’imprenditorialità transfrontaliera, formando una rete tra imprese, istituzioni, centri di ricerca e mondo associativo.

Sempre venerdì, nel pomeriggio un incontro promosso dalla Camera di Commercio di Como-Lecco con Lario Sviluppo Impresa, per cercare di comprendere appieno l'attuale congiuntura economica, in cui il mercato è sempre più globale, competitivo e turbolento.

In questo scenario crescere e consolidare la propria performance è diventata una vera sfida per le imprese. Ciò implica la messa in atto di strategie e strumenti operativi idonei ad affrontare con successo il mercato nazionale ed estero. Il relatore sarà Michele Lenoci, docente NIBI in Docente NIBI nell'ambito Organizzazione Aziendale per l’Export, Strategie e Marketing Internazionale.

Non mancheranno gli oncotri B2B e visite in Fiera di compratori esteri nonchè, nel FUORISALONE una serata divertente sui Go Kart "Sfida il tuo concorrente", che terminerà con l'aperitivo e la premiazione.

Sabato 22 febbraio, al mattino, un importante convegno: USARE LE MACCHINE IN TURNI NON PRESIDIATI, problemi e soluzioni per un utilizzo efficiente

In questo contesto saranno analizzate le problematiche più frequenti che emergono nell'uso di macchine automatiche in turni non presidiati.

La loro risoluzione può coinvolgere diverse aree di intervento, dalla programmazione, al setup, al corretto uso di materiali e utensili, al monitoraggio da remoto e all'esecuzione di controlli in linea.

I numeri di Fornitore Offresi 2020

Importanti i numeri della 12° edizione di Fornitore Offresi che vedono

Nr. 404 domande di partecipazione da aziende di settore espositrici dirette, tra cui nr. 1 collettiva di imprese coordinata da Unione Industriale Torino

Nr. 270 aziende rappresentate italiane ed estere

Nr. 7 testate di settore media partner

Il 65% delle aziende coinvolte proviene dalla Lombardia, ma sono presenti quasi tutte le regioni italiane e anche alcune provenienti da Francia, Germania, Svizzera e Romania.

Per Info:

LARIOFIERE - Centro espositivo e congressuale - V.le Resegone - Erba (CO)

T. 031 637 301| fornitoreoffresi@lariofiere.com | fornitoreoffresi.com