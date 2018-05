Lago di Como: Villa La Ruga ad Argegno si conferma al top nel mondo

TripAdvisor - il portale web di viaggi, che pubblica le recensioni degli utenti riguardo hotel, B&B, appartamenti, ristoranti e attrazioni turistiche - ha reso noti i vincitori dei Travelers' Choice Case Vacanza. L'Italia, che risulta il Paese più conveniente, è stata premiata dai viaggiatori globali con cinque offerte a Roma, Ragusa, Firenze e Lago di Como anche nelle categoria lusso.

Particolarmente significativo il terzo posto conquistato da Villa La Ruga ad Argegno, preceduta sul podio da Awarded Luxury Beach Villa in Costa Rica e da St. Michael's nel Kent, in Inghilterra.

Va detto che nel 2017, anno di debutto del Premio, la lussuosa dimora sul Lario aveva conquistato il primo posto. Il nuovo prestigioso attestato, perchè solo 7 strutture hanno fatto il bis, è una ulteriore conferma di come il brand Lake Como sia ormai sempre posizionato al top nel mondo quando si parla di turismo.

I premi di TripAdvisor si basano essenzialmente sui punteggi e le recensioni dei viaggiatori ma anche sulla condotta dei proprietari durante il booking. Tutte le case segnalate dagli utenti offrono servizi extra evidentemente molto apprrezzati: piscine private, vasche idromassaggio, terrazze con panorami mozzafiato (quello offerto da Villa La Ruga è indubbiamente unico). La formula casa vacanza sta conquistando sempre più viaggiatori, tanto che un recente sondaggio di TripAdvisor rivela che quasi il 70% dei turisti americani nel 2018 ha previsto di soggiornare in una soluzione di questo tipo.