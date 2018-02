Lago di Como, il video del National Geographic

Tra un Carnevale di New Orleans e i bucolici paesaggi scozzesi, National Geografic Travel ha celebrato nuovamente il Lario con un mini video documentario. Nello stesso giorno in cui riportavamo i primati del marchio Lake Como, anche la più prestigiosa testata al mondo di viaggi ha così dedicato un omaggio al nostro territorio, meta sempre più ambita di turisti stranieri.

Curioso, però, come all'estero certi stereotipi facciano fatica ad uscire dall'immaginario collettivo del nostro Paese. Il filmato, come potete ascoltare e vedere qui sotto, "gode" infatti di una colonna sonora in cui trionfa un mandolino, strumento forse più adatto a raccontare vedute da Sorrento. Musica a parte, quel che resta è un'altra bella cartolina spedita in giro per il globo. Più difficile, invece, provare a capire l'efficacia dei messaggi inviati da Como, soprattutto dopo le polemiche nate intorno allo chiusura dell'info point del Broletto che verrà riposizionato in piazza Gobetti.