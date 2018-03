Lake Como, Chicago Tribune: "Solo arrivarci può sembrare un'avventura romantica"

Che il brand "Lake Como" sia oramai prezioso nel mondo quanto quello della Ferrari non lo scopriamo certo oggi. Ma è pur vero che negli ultimi anni l'altissimo gradimento nei confronti del Lago di Como all'estero è sempre più importante e diffuso. Ovunque, infatti, si legge di come sia ambita una casa sul Lario: recentemente abbiamo riportato un articolo del "Financial Times" sulle transazioni immobiliari che vedono il nostro lago al vertice e un'articolo del Sole 24 Ore che ricordava come per gli stranieri la casa da sogno sia targata "Lake Como".

Non solo ville di lusso, perchè l'attrattiva del nostro territorio è così estasa da essere diventare da tempo anche la meta preferita per convolare a nozze. A ricordarlo, in questa nuova occasione, è il prestigioso quotidiano americano Chicago Tribune, che in un ampio articolo dedicato ai 9 luoghi al mondo dove dirsi il fatidico "sì", ha messo l'Italia e il Lago di Como al primo posto, davanti, ad esempio, alle dorate spiagge di Santa Barbara in California, al Parco Sintra-Cascais in Portogallo, a Cancun in Messico, alla Costa Rica, alla Florida, alle Caiman.

Interpellato dal quotidiano, l'esperto di "wedding destinations", Alison Laesser-Keck, ha così motivato il podio tricolore tutto tinto d'azzurro: "L'Italia è senza dubbio la location più gettonata. E' incredibile quante richieste riceviamo in questo senso. Una delle destinazioni per matrimoni per antonomasia in Italia è sempre il Lago di Como. Solo arrivare lì può sembrare un'avventura romantica. Atterri a Milano, sali su un treno, sali su una barca, e ti senti come immerso in mezzo al nulla: solo tu e i tuoi amici. Dove, senza essere miliardari, ci si peuò sentire unici ma ancora se stessi".

D'altronde non è un caso che Villa del Bambianello, un'autentica mecca quando si parla di matrimoni sul Lago di Como, abbia chiuso la scorsa stagione con numeri da record celebrando ben 140 cerimonie solo nel 2017. E anche il 2018, nella villa di Guerre Stellari, è atteso un altro boom.