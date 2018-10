Villa Passalacqua, la reggia di Moltrasio è in vendita

Come riporta l'autorevole settimanale finanziario Forbes, Villa Passalacqua a Moltrasio è in vendita. Il suo attuale proprietario, il banchiere James Cantwell, l'ha usata come ritiro per oltre un decennio, ma ha deciso che è ora di andare avanti inserendola nelle disponibilità dell'immobiliare americana, con sede in Florida, Concierge Auctions per un'asta che si terrà alla fine di questo mese. In passato la meravigliosa proprietà sul Lago di Como è arrivata a quotazioni intorno ai 100 milioni di euro, rendendola di fatto una delle case private più costose d'Europa. L'asta del 30 ottobre ha un prezzo di riserva di 20 milioni di euro. Il prezzo di riserva è l'importo minimo che il proprietario di un bene messo all'asta accetta come offerta vincente. Il prezzo di partenza dell'asta tende comunque ad iniziare più basso del prezzo di riserva per incoraggiare le offerte.

La villa venne edificata a fine Settecento grazie alla famiglia Odescalchi; acquistata nel 1787 dal conte Andrea Lucini Passalacqua, nel corso del tempo l'edificio acquistò sempre più prestigio, ospitando personaggi di rilievo come Vincezo Bellini, Napoleone e Churchill. La villa Passalacqua si può raggiungere "via lago" o dalla strada di Moltrasio; dopo un viale di cipressi si intravede il campanile della Chiesa di Sant'Agata e il maestoso edificio, uno dei più grandi edifici del lago (30.000 m²). All'interno si possono ammirare la porta d'accesso costituita da una scultura in bronzo, lo scalone decorato da un bronzo di Auguste Rodin, e un'infilata di saloni affrescati da Andrea Appiani. Questa residenza di lusso ha ben otto suite con alti soffitti alti, pavimenti antichi e bagni grandiosi. Le camere sono arredate con mobili antichi, tappeti persiani e lampadari veneziani. Il giardino presente a Villa Passalacqua è costituito da terrazzamenti degradanti verso il lago. La piscina è spettacolare e da qui si ha una vista mozzafiato sul lago di Como. Il terrazzo è ricco di limoni ed ulivi. Vi è anche una serie di giochi d'acqua costellati da statue che mettono in risalto il tipo di vegetazione lacustre, in cui sono comprese rare piante secolari. I grandiosi sotterranei sono una particolarità molto misteriosa e suggestiva della villa.