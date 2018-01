Perchè il rally di Como piace ai turisti finlandesi: video intervista al campione Corrado Fontana

Sport nazionale come in Italia il calcio. Il rally in Finlandia è lo Sport, quello con la S maiuscola.

Proprio per questo Comune di Como, Provincia, Camera di Commercio, Aci e Regione Lombardia hanno puntato sul Rally Aci Como per promuovere il Lario in Finlandia alla fiera del turismo Matka di Helsinki, il più grande evento del settore turistico dei paesi nordici. Un'iniziativa presentata a Palazzo Cernezzi giovedì 18 gennaio 2018.

Alla fiera, che si svolge dal 18 al 21 gennaio 2018, Como ha uno stand dedicato (unico per quanto riguarda l'Italia) nell'area Enit, l'agenzia nazionale italiana del turismo. Testimonial per il Lario sarà il campione di rally finlandese Emil Lindholm che l'anno scorso ha corso nel Rally di Como.

L'obiettivo è quello di promuovere il lago di Como attraverso il suo rally. Nella video intervista il campione comasco di rally Corrado Fontana spiega perchè questo gemellaggio può essere vincente per il turismo lariano e perchè per i finlandesi il rally di Como è così speciale.