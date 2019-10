Far crescere la propria azienda: a Como un incontro su nuove opportunità e strategie

Come far crescere la propria azienda? Come migliorare il fatturato? Oggi giorno ci sono grandi opportunità da cogliere e strategie efficaci da adottare ma non tutti hanno gli strumenti per individuarle. L'incontro organizzato per il 24 ottobre 2019 alla sala congressi di Driver Como in via Pasquale Paoli 114 serve proprio a questo: presentare gli strumenti più utili per poter mettere in campo strategie e tecniche per far crescere davvero la propria azienda. Il relatore è Stefano Verga, esperto in consulenza strategica per start-up e piccole e medie imprese. L'incontro, organizzato da Meeting & Incentive in collaborazione con Driver Como si svolgerà alle ore 19. Tanti i temi affrontati, dal marketing strategico e operativo al prezzo come leva di crescita, passando anche per il digital marketing.

Ingresso gratuito ma posti limitati, per questo occorre prenotare telefonando al 328.0022876 o scrivendo a info@stefanoverga.com.

Dopo l'incontro è possibile fermarsi per cena a buffet al prezzo di 20 euro previa registrazione in fase di accredito.