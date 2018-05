Como, inaugurata la nuova sede di Banca Generali Private

Nuova sede a Como per Banca Generali Private: lasciati gli spazi di piazza Volta, i private banker si sono spostati sul lungo Lario Trento, al civico 9, in quella che era la sede della Fondazione Ratti.

Una nuova e prestigiosa location inaugurata lunedì 28 maggio 2018 con il taglio del nastro affidato al Vice Direttore Generale Marco Bernardi.

La nuova sede

"Questa che abbiamo inaugurato a Como è la ventesima sede di Banca Generali Private in Lombardia, a testimonianza del nostro impegno crescente in questa Regione - ha spiegato Bernardi – vogliamo continuare ad investire in questo territorio, supportando i risparmiatori con strumenti e servizi di ultima generazione per guidarli tra le incertezze dei mercati finanziari e affiancarli nel percorso di realizzazione dei propri progetti di vita”.

La nuova sede di Banca Generali Private a Como, coordinata dal District Manager Guido Stancanelli, dispone anche di una filiale bancaria che consentirà ai clienti l’accesso ad una piena operatività per tutte le operazioni di cassa. Intorno alla nuova sede operano 31 private banker ai vertici del mercato per esperienza, professionalità e portafoglio pro capite.

La mostra "Symbolon"

In occasione dell’inaugurazione, Banca Generali ha presentato anche la mostra “Symbolon” della giovane artista lombarda Dyuma Martina Mercuri. Le opere esposte all'interno della sede sul lungolago raccontano lo sviluppo della produzione artistica di Dyumna che ha vissuto nel tempo molteplici transizioni di natura alchemica, specchio di una metamorfosi interiore, magistralmente riflessa nelle sue opere dove pennellate di luce e terra dorata sembrano concorrere a trasmutare gli aspetti più oscuri dell’animo umano.

Curata dall’associazione culturale La Città della Luce e accompagnata da un apposito catalogo, la mostra rimarrà aperta al pubblico e sarà visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17:30 fino al 30 settembre 2018.