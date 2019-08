Inaugurata la Nuova Sede della Concessionaria Peugeot Bon.Ber

Si è trattato di un piccolo grande trasloco. Piccolo perché la sede si è spostata solo di poche decine di metri, sempre in via Paoli; grande perché la nuova location è molto più ampia e moderna. Con i suoi oltre 2mila metri quadrati e il suo inconfondibile stile caratterizzato dai rivestimenti blue box, Bon-Ber conferma il suo ruolo centrale nel settore automobilistico in provincia di Como e, in particolare, tra le concessionarie Peugeot.

"Per noi si è trattato di un cambiamento tanto importante quanto atteso - commenta la figlia del titolare Cristina Bonotto - volto a tenere il passo con la sempre più crescente e solida reputazione che abbiamo conquistato a partire dal 1988, anno di apertura, fino ad oggi. Una crescita che è merito anche e soprattutto della fiducia che i nostri clienti confermano di avere sia nei nostri confronti che nel marchio Peugeot. Il trasloco, inoltre, ha avuto anche uno scopo per così dire "logistico": la nuova sede è adesso vicina all'officina".

Sarà proprio negli spazi di via Paoli 119 che a partire da novembre si potrà conoscere da vicino la Nuova 208, che sarà disponibile anche nella versione elettrica. "La 208 è il ns. modello di punta e siamo sicuri avrà un grande successo - aggiunge Bonotto – in questi giorni Peugeot ha aperto l’ordinabilità, pertanto invitiamo i “fedelissimi” a contattarci per avere maggiori info. Concludo ricordando ai lettori che ad agosto proseguono gli eccezionali sconti della campagna promozionale Summer Days su tutta la gamma”.

