Como raddoppia l'imposta di soggiorno per gli appartamenti vacanza

Il Comune di Como ha deciso di aumentare l'imposta di soggiorno per i turisti che visitano la città. Un aumento non di poco conto. Infatti, la giunta di Palazzo Cernezzi ha approvato la delibera per raddoppiare l'imposta di soggiorno per gli ospiti dei B&B e delle cosiddette CAV (Case e appartamenti vacanza).

Attualmente l'imposta di soggiorno - che nell'anno 2018 ha portato alle casse comunali circa 1 milione e 200mila euro - è di 1 euro a notte per gli appartamenti vacanza gestiti in forma non imprenditoriale e di 1,5 euro per quelli in forma imprenditoriale. Per gli alberghi di lusso la tassa è di 2,5 euro, mentre ostelli e campeggi devono riscuotere dai loro ospiti 50 centesimi.

L'esecutivo di Palazzo Cernezzi vuole portare a 2 euro l'imposta per gli appartamenti non imprenditoriali e a 2 euro quella per gli appartamenti gestiti imprenditorialmente. L'imposta per gli alberghi passa a 4 euro mentre restano invariate le imposte per ostelli, campeggi e i classici alberghi.

Le nuove imposte saranno ion vigore dal primo aprile. Resta invariato il numero di notti massimo - cioè quattro - per le quali va corrisposta l'imposta. Dal 1 ottobre al 31 marzo l'imposta sarà dimezzata.