Grand Hotel Tremezzo, quando il lago diventa magia

Quando nell’estate del 1910 si aprirono le porte del Grand Hotel Tremezzo, gli ospiti rimasero abbagliati dalla bellezza di questo elegantissimo Palace, affacciato sulla riva più esclusiva e romantica del Lago di Como. Uno scintillio di luci, il volteggiare degli abiti da sera nei saloni e nei giardini fioriti. E poi musica, e negli occhi degli invitati la gioia della Belle Époque. Da quell’estate memorabile, inizio di una storia memorabile, nulla è cambiato. E con eguale euforia e leggerezza anche quest’anno, il 13 luglio, il Grand Hotel Tremezzo ha avuto il piacere di offrire ai suoi ospiti una magica notte sul lago. Per capirne il fascino, unico e irrestibile, bisogna viverlo.

“Può sembrare strano - afferma Paola De Santis, amministratore delegato del Grand Hotel Tremezzo - essere felici di festeggiare gli anni che passano, quando cominciano ad essere tanti, ma nel caso del Grand Hotel Tremezzo non è così. E la felicità quest’anno è ancora maggiore perché la famiglia si è allargata, portando nuova gioia e giovinezza all’hotel e a tutti noi”.

I festeggiamenti sono iniziati al tramonto, nella cornice seducente del T Beach e del T Bar. Bollicine di champagne sotto un cielo tinto di rosa. Un brindisi, e si sono accese le luci in ogni angolo del Grand Hotel. A partire da un massaggio alle mani ispirato all’antica sapienza dell’Officina Farmaceutica Santa Maria Novella, la nuova linea proposta da quest’anno alla T Spa come novità tutta italiana. Un passo e la splendida piazzetta del T Shop ha accolto alcune eccellenze dell’artigianato lombardo e locale.

E’ continuato l’omaggio alla tradizione enogastronomica italiana nella splendida cornice del T Pizza e de L’Escale. A dialogo pizze di assoluta fantasia, l’ormai introvabile Toc – storica tradizione di Bellagio - e piatti tipici del Crotto, l’antica cantina delle montagne valtellinesi, accompagnati da una degustazione di oli e vini del territorio lariano. Un concerto di sapori, in compagnia delle note suadenti di un sassofono live.

L’Italia risplende anche a cena. Ed è un vertice. A La Terrazza Gualtiero Marchesi, l’unico ristorante al mondo a proporre l’intera carta composta dai piatti più famosi ed iconici di Gualtiero Marchesi che hanno rivoluzionato la cucina italiana e l’hanno portata al centro della creatività internazionale, sono stati serviti i capolavori del grande Maestro, dal “Dripping di pesce. Omaggio a Pollock” a “Il rosso e il nero. Omaggio a Lucio Fontana”, al celeberrimo “Riso, oro e zafferano” e gli “Spaghetti al Caviale”. Per l’occasione le nuove cucine panoramiche del Grand Hotel Tremezzo sono state aperte per scoprire l’esecuzione di ogni piatto. Per completare l’omaggio sono state esposte, nella Sala Regina, le opere d’arte provenienti dalla collezione personale di Marchesi. Soggetto, gli stessi capolavori di alta cucina del Maestro.

Novità della festa 2019, il cinema sotto le stelle e, nell’angolo più romantico del parco secolare, è stato proiettato Casino Royal, di cui molte scene sono state girate a Villa Balbianello, vicino di casa dello storico Palace.

Ed ecco il clou della festa. Verso le 22.30 il cielo si è illuminato di 109 anni di passione e di successi. E’ il momento più magico dell’anno per tutta la grande Famiglia del Grand Hotel Tremezzo e per i suoi ospiti, che con un brindisi e una scenografica torta ogni anno diversa inventata dall’Executive Chef Osvaldo Presazzi e dalla sua brigata, hanno festeggiato un’altra meravigliosa stagione sul lago. Happy Birthday, Grand Hotel Tremezzo.