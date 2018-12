Gioco d'azzardo, Como al primo posto in Lombardia per spesa pro capite

Como al primo posto per soldi spesi per il gioco d'azzardo nel 2017. Secondo le statistiche e i dati resi disponibili dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli la provincia lariana batte persino le grandi città come Milano e Brescia, con la bellezza di 1.737 euro spesi i media da ogni cittadino nell'arco dell'anno scorso.

Non stupisce, invece, il record di Vertemate con Minoprio che si conferma essere ancora una volta il Comune comasco dove si gioca di più: 17.122 euro spesi mediamente da ogni abitante. Con un simile risultato Vertemate si piazza in quarta posizione a livello italiano. La classifica nazionale, invece, è dominata da Forcola, piccolo Comune di Sondrio, con 21.725 euro pro capite spesi in gioco d'azzardo.

Nell'ordine la classifica delle province della Lombardia con la maggiore spesa per il gioco d'azzardo (slot, gratta e vinci ecc.) è la seguente: Como, Sondrio, Brscia, Bergamo, Milano, Monza, Pavia, Lodi, Varese, Mantova, Cremona e Lecco.