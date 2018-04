George Clooney "tradisce" il Lago di Como: il nuovo amore si chiama Viterbo

Secondo quanto riferisce newtuscia.it, George Clooney starebbe per "tradire" il suo Lago di Como per trasferirsi sei mesi l'anno nella cittadina di Viterbo. La notizia è stata annunciata dallo stesso attore americano, che nei giorni scorsi era alla ricerca della giusta location per la miniserie tv di sei episodi a cui sta lavorando nella triplice veste di produttore esecutivo, regista e attore, tratta dal libro antimilitarista di Joseph Heller, 'Comma 22' scritto nel 1961, anno di nascita della star di Hollywood.

Queste le parole di Clooney riportate nell'articolo del quotidiano online della cittadina laziale : "Sono rimasto folgorato da Viterbo, cittadina medievale ed etrusca, ricchissima di storia. Quando sono venuto ho fatto dei giri nel centro storico e mi sono innamorato della bellezza architettonica ed artistica di San Pellegrino e delle viuzze interne. Ho deciso di trasferirmi per sei mesi all’anno, ho già acquistato una palazzo nel centro storico e, presto, renderò noto a tutti i dettagli. Come attore mi sento gratificato per essere stato ben voluto da Viterbo e dai viterbesi e, questa casa che ho comprato, sarà per me un momento fondamentale della mia vita. Amo l’Italia ma Viterbo ancora di più, mi è entrata dentro da subito”.

Non si può quindi parlare di un vero e proprio "tradimento" ma di una fuga di lavoro sì. Clooney non lascerà Villa Oleandra, l'amore per il suo Lake Como rimane profondo, ma di fatto rafforzerà il suo rapporto già molto speciale con l'Italia. E se l'effetto Clooney avrà lo stesso potenziale che ha avuto sul Lago di Como, per la graziosa Viterbo il boom turistico è già dietro l'angolo.