Brucia rifiuti da mezzo secolo: il forno inceneritore di Acsm-Agam festeggia con un open day

Il forno inceneritore - meglio detto termovalorizzatore - di Acsm Agam Ambiente celebra il mezzo secolo di vita con un open day, il 20 ottobre. La mattina è in programma un convegno ad inviti (“Dal forno inceneritore al termovalorizzatore - Il valore dell’innovazione”) cui prenderanno parte i comuni del territorio, nel pomeriggio porte aperte ai cittadini per tour guidati gratuiti. È necessario prenotarsi.

Sono previste tre fasce orarie: 14, 15, 16. Iscrizioni entro le 17 del giorno 18 ottobre collegandosi al sito eventbrite.it. La visita dura circa un’ora, l’età minima consentita è 14 anni (i minori over 14 dovranno comunque essere accompagnati da un adulto).

Nell’impianto sono in corso i lavori di revamping della seconda linea di combustione: circa 11 milioni di investimento. In occasione della ricorrenza dei 50 anni, il Gruppo Acsm Agam ha voluto offrire nuovamente l’opportunità di far conoscere da vicino un impianto all’avanguardia che non si limita alla distruzione dei rifiuti ma ne realizza la valorizzazione energetica.