Confesercenti attacca il sindaco di Fino Mornasco: “No al Mercato di Forte dei Marmi”

Il Mercato di Forte dei Marmi torna a suscitare polemiche. Ad alzare la voce è Confesercenti di Como, questa volta contro il sindaco di Fino Mornasco, Giuseppe Napoli.

Nel mirino la Festa di Primavera organizzata per domenica 8 aprile 2018 a Fino. Una decisione, quella dell'amministrazione comunale, di invitare anche le bancarelle del Mercato di Forte dei Marmi che proprio non va giù a Confesercenti.

"La partecipazione del Mercato di Forte dei Marmi alla prossima Festa di Primavera è un'aggressione alle imprese del territorio, non soltanto di Fino Mornasco. In un momento storico di profonda crisi per il comparto, dare spazio a forme di concorrenza commerciale per fare intrattenimento manifesta la totale indifferenza dell'attuale amministrazione alle difficoltà degli operatori del mercato e degli esercenti che ogni giorno lavorano nel comasco. La propaganda fatta sulla pelle dei nostri operatori è inaccettabile: l'amministrazione invece che valorizzare e sostenere le realtà locali, dà vita ad una politica del commercio che le danneggia"