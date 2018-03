Federico Marchetti, il boss dell'alta moda online con villa sul Lago di Como

Lo scorso febbraio Federico Marchetti ha festeggiato i suoi 48 anni insieme a Luca Guadagnino, candidato all'Oscar con il suo bellissimo film Chiamami col tuo nome. Le cronache mondane riportano che sia stato lo stesso regista ha dargli qualche consiglio su come ristrutturare la sua villa sul Lago di Como.

Chi non conosce Marchetti, forse non sa che nel giro di pochi anni è diventato il re Mida della moda online con la sua colossale impresa. Yoox Net-A-Porter Group S.p.A. è una società italiana attiva nelle vendite online di beni di moda, lusso e design. Ha assunto questo nome nel 2015 in seguito alla fusione tra Yoox Group e The Net-A-Porter Group, due tra le principali società di moda di lusso in rete.

Quella che oggi viene definita come l'Amazon del lusso - su cui Compagnie Financière Richemont, il colosso svizzero che possiede marchi come Cartier e Iwc, ha lanciato un'Opa amichevole -è nata in un garage di Casalecchio di Reno in provincia di Bologna, ed è stata la prima società al mondo a portare la moda in rete. Dopo la laurea a Milano in Bocconi e il master alla Columbia University di New York, il pallino per l'e-commerce ha portato Marchetti a diventare presto molto ricco; fondata nel 2000, l'azienda oggi vale a Piazza Affari oltre 5 miliardi di euro. Il 90% del fatturato del gruppo Yoox arriva dai loro negozi online. il resto dalla gestione di siti altrui come, ad esempio Moncler, altra fortuna della moda con casa sul Lago di Como, anche se la storia di Remo Ruffini è notoriamente tutta lariana.

Federico Marchetti sul Lago di Como ci è arrivato invece nel 2015 su richiesta della compagna, Kerry Olsen, scrittrice e giornalista, che ha scelto di far vivere in questo contesto, in una villa con giardino, la loro figlia Margherita. Insomma, ancora una volta, quando si parla di lusso a vincere è sempre il brand "Lake Como". Meta ambita dai vip di tutto il mondo. Nei giorni scorsi W, il popolare magazine dedicato al fashion del gruppo Condé Nast gli ha dedicato un lunghissimo articolo da cui è tratto lo scatto in altro che ritrae Marchetti sul Lago di Como a bordo del suo motoscafo, un bellissimo gozzo d'epoca.