In concomitanza con l’apertura tra le regioni Hilton Lake Como lancia un nuovo programma di servizi all’insegna del relax, del buon cibo e delle attività da svolgere all’aria aperta. La priorità è la sicurezza degli ospiti. L’estate di Hilton Lake Como inizia il 18 di giugno e si preannuncia ricca di novità.

Giugno per Hilton Lake Como segna un nuovo inizio, afferma Alessio Colavecchio, direttore generale. Riteniamo che, soprattutto in queste prime fasi di ripresa del turismo, i viaggiatori prediligeranno spostamenti semplici e realtà in grado di garantire il massimo relax in sicurezza. E’ per questo che abbiamo riformulato la nostra offerta e preparato alcune soluzioni che sapranno incontrare queste nuove esigenze di viaggio.

La prima proposta è in riferimento alla vacanza breve, di uno o due notti, comprensiva di tutti i comfort. Il pacchetto comprende il soggiorno in struttura, la colazione, l’entrata giornaliera alla zona solarium con lettini, ombrelloni e piscina panoramica e la cena presso il ristorante panoramico Terrazza 241.

Una vacanza all’aria aperta: l’hotel e il suo rooftop godono di una vista superba e unica sul lago di Como e le montagne che lo circondano. Il rooftop, è arredato con divani, poltrone, ulivi ed ombrelloni e sia di giorno che la sera ha un’atmosfera davvero magica. E cosa molto importante, è molto ampio.

Abbiamo pensato al desiderio di svago e spensieratezza che in questo momento è così forte, prosegue Colavecchio; il nostro staff si occuperà di garantire efficienza e rigore per quanto riguarda le attuali norme sociali ed igieniche. All’ospite non resterà che vivere l’ospitalità solita di Hilton in tutta tranquillità.

La salute degli ospiti è la prima priorità per la compania Hilton, e Hilton Lake Como, segue infatti il programma internazionale CleanStay che amplia gli elevati standard di pulizia ed igiene al fine di garantire un soggiorno ancora più pulito e sicuro in ogni momento dell’esperienza dell’ospite. L’innovativa procedura e la formazione specifica dello staff è in partnership con lo specialista RB, produttore di Dettol e Lysol.

Un altro strumento a servizio degli ospiti è la digital key che permette all’ospite di accedere alla camera semplicemente utilizzando il proprio cellulare. Il giorno dell’arrivo, una volta pronta la camera e verificati i documenti presso la reception, l’ospite riceverà sul suo smartphone una notifica di consegna della chiave, disponibile nell’applicazione Hilton Honors e valida fino al momento del check-out. La porta della camera si aprirà semplicemente toccando un tasto sullo schermo del cellulare, grazie alla connessione Bluetooth. Tramite l’app, i membri di Hilton Honors hanno inoltre la possibilità di controllare e personalizzare al meglio il loro soggiorno: lo staff verrà informato sulle specifiche esigenze dell’ospite, come allergie, presenza di animali o il desiderio di un cuscino in più.

Gli ingressi giornalieri: una giornata da ricordare

Un’altra novità di quest’estate è la possibilità di accedere, anche a chi non soggiorna in struttura, alla zona piscina e solarium che si trovano sull’ala ovest del panoramico rooftop. Speciali ingressi permetteranno agli esterni di usufruire di questo spazio inedito per nuotare, prendere il sole e assaporare il clima vacanziero a 2 passi dalla propria abitazione. Questa possibilità sarà apprezzata da coloro i quali sono alla ricerca di una giornata rigenerante nel fascino del Lago di Como. Si tratta di un’esperienza davvero unica: la piscina è un’infinity pool a sfioro lunga 12 metri, dalla quale si ha una visuale immersiva di un panorama capace di rimanere nel cuore e nella mente per molto tempo. Le tre soluzioni per vivere il rooftop si chiamano sunset, sunrise e sole luna, e prevedono sempre un servizio ristorativo quale pranzo, aperitivo oppure entrambi. L’ingresso alla piscina e alla zona rooftop può avvenire la mattina, nel primo pomeriggio oppure per tutto il giorno. Ogni giorno verranno attivati un quantitativo limitato di ingressi in modo da garantire il corretto numero di lettini ed ombrelloni agli ospiti del rooftop.



I nuovi menù

Per quanto riguarda la cucina, lo Chef Alessandro Ramella sta lavorando ad un menù estivo che saprà soddisfare tutti i palati. Un’anticipazione? Il raviolo liquido alle vongole. Si tratta di un raviolo con un ripieno liquido che è un’esplosione di sapore. Verrà servito con una spuma alcolica che rende il piatto ancora più intrigante...da provare! Fantasia e creatività anche per il dessert Fragola, che verrà servito con una sorpresa infuocata, molto scenografica e...dolcissima!

Una conferma del menù sarà il barbecue Ofyr che già aveva riscosso molto successo. Il servizio live cooking sarà presente tutti i giorni in caso di bel tempo e come di consueto si potrà scegliere tra carne, pesce e verdure da grigliare al momento. Anche sul fronte cocktail il Bar Manager Vincenzo Sulmona ha in serbo per tutti alcune novità: nuovi cocktail e classici rivisitati sul tema della freschezza e dei sapori esotici di tamaringo, lime e mango oltre ad una rinnovata offerta di cocktail analcolici davvero sorprendente! Il tutto accompagnato da Dj set ed esibizioni live.

Hilton Lake Como e lo sport

Un altro servizio sul quale Hilton Lake Como punterà per questa stagione estiva è il servizio concierge legato alle attività sportive da vivere all’aria aperta. Il lago di Como è da sempre meta prediletta per una fuga dalla città grazie all’atmosfera rilassata, alla possibilità di vivere la natura, di fare escursioni e praticare sport acquatici nella più totale tranquillità. Il concierge illustrerà agli ospiti le numerose attrazioni vicino all’hotel, dai percorsi in mountain bike a quelli per il tracking, dalla canoa al kayak, passando per il tennis. Per vivere un’esperienza di viaggio completa, più personalizzata e all’insegna del relax e del benessere.