Il pilota di rally Emil Lindholm testimonial del turismo del Lago di Como

Gemellaggio vistuale tra il Lago di Como ed Helsink grazie al settore del turismo. Un vip dei motori sarà il personaggio chiave della sponsorizzazione e della promozione che il Lario farà di se stesso in Finlandia dal 18 al 21 gennaio. Si tratta di Emil Lindholm.

In questi quattro giorni a Helsinki si terrà la fiera Matka, l'evento turistico più famoso del Nord Europa. Si tratta di un'occasione importante per promuovere il Lago di Como sul mercato nordeuropeo, in costante crescita e particolarmente interessato al nostro territorio.

Grazie alla collaborazione con ENIT Stoccolma e ACI Como, si è pensato di stimolare la curiosità dei visitatori della fiera organizzando un concorso presso lo stand che rappresenta l'Italia, usando come elemento di richiamo lo sport e più precisamente il mondo del rally che accomuna la Finlandia al Lago di Como.

Il testimonial dell'iniziativa sarà il campione di rally finlandese Emil Lindholm che l'anno scorso ha corso nel Rally Trofeo Aci Como. Sarà lui a premiare la famiglia vincitrice del concorso con un weekend sul lago di Como in occasione della prossima edizione del Trofeo Aci Como, in programma dal 18 al 20 ottobre 2018.