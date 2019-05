Como, rimossa per sempre la vecchia edicola di viale Varese

Chiusa da tempo, adesso è stata completamente smantellata e rimossa. La storica edicola di viale Varese a Como non c'è più: il chiosco è stato smontato nella mattina di lunedì 20 maggio 2019.

Per anni punto di riferimento della zona, anche per i tanti automobilisti di passaggio, per l'acquisto di riviste e quotidiani, da tempo giaceva chiusa con la serranda abbassata.

Ora il titolare lo ha fatto rimuovere a sue spese e l'assessore al Commercio Marco Butti spiega che quello sarà uno dei punti papabili per ospitare nuovamente un chiosco dopo il 2020, quando ci sarà il nuovo bando per la concessione.



Simbolo di una crisi, quella dell'editoria e a ruota degli edicolanti, che continua a mietere vittime anche sul Lario. Il calo delle vendite di giornali e riviste, infatti, non fa soffrire solo editori e giornalisti della carta stampata, ma anche gli edicolanti: attività in vendita, che chiudono con la speranza di trovare un nuovo gestore, ma che poi non riaprono più.

Una vita già dura, quella dell'edicolante, fatta di levatacce all'alba e intere giornate passate dietro il bancone, adesso senza neanche il "conforto" dei guadagni di una volta.

A Como, poi, gli edicolanti che hanno la loro attività in un chiosco hanno dovuto fare i conti anche con la scadenza dei contratti di concessione del suolo pubblico.

Un problema che, ad esempio, aveva fatto sfumare la possibilità di vendita dell'edicola di San Giuseppe in via Valleggio, come raccontato con amarezza a Quicomo dal titolare Mauro Corengia.

A rassicurarli era intervenuto l'assessore al Commercio Marco Butti che aveva spiegato il piano salva-edicole del Comune, con una proroga delle concessioni fino a fine 2020, una riduzione dei canoni e un allargamento dei servizi che potranno essere erogati.

Intanto un'altra edicola storica della città ha alzato definitivamente bandiera bianca: smontato e caricato su un furgone, il vecchuio chiosco di viale Varese non c'è più.