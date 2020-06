Divani su misura della Brianza: un'arte senza tempo

I divani Dameda vengono progettati e costruiti interamente in Brianza, culla dell’artigianato italiano dell’imbottito. La fabbrica divani si trova a fianco dello showroom, in cui è possibile vedere e toccare con mano tutti i modelli realizzati dall’azienda. La produzione divani comprende modelli dal gusto classico, con sedute avvolgenti ed estremamente comode e divani moderni, dalle linee più definite e dal design che insegue le tendenze del momento, mantenendo però sempre uno stretto legame con la tradizione, che detta leggi precise per realizzare un vero divano artigianale. Tutti i divani possono essere resi ancora più confortevoli con meccanismi relax che permettono di reclinare gli schienali o di sollevare le gambe fino a distendersi completamente. Non solo! Tra gli options troverete vani portaoggetti, postazioni lettura integrate con luci a Led o prese USB per ricaricare e tenere sotto mano tutti i vostri dispositivi. Di ogni modello è possibile avere un divano su misura, cioè costruito interamente secondo i vostri gusti o in base alle dimensioni della vostra casa: questo è un vantaggio che solo i produttori divani possono garantire.

I divani su misura di Dameda

La produzione divani su misura è un’arte che si tramanda di generazione in generazione e la si arricchisce con nuove tecnologie e meccanicismi che permettono di creare prodotti migliori con performance elevate ad un giusto costo. Artigianale infatti non significa costoso: lo dimostrano i prezzi di fabbrica dell’intera collezione. Con la sua fabbrica divani artigianali in Brianza, i maestri tappezzieri Dameda scelgono con cura le materie prime e creano divani fatti a mano non solo belli a vedersi, ma soprattutto comodi. La struttura dei divani fatti a mano non è in truciolare come nei modelli di divani economici, ma è sempre in legno massello per garantire stabilità e robustezza all’imbottito. Oltre all’accurata scelta dei rivestimenti, siano essi in tessuto o in pregiati pellami, tutti trattati antimacchia e disponibili in molte varianti di colori e texture, si curano molto i tagli e le cuciture che devono essere sempre perfetti. L'imbottitura può essere realizzata con diversi materiali e, solitamente è in poliuretano espanso per la sua resistenza alla deformazione. I divani comodi sono spesso frutto di una sapiente combinazione di materiali differenti: piuma d'oca con inserto in poliuretano espanso a livelli differenziati.

Divani su misura Dameda: punti vendita

L’azienda ha come sede principale Meda in Brianza, a due passi da Milano, Varese e Brescia e, recentemente, ha inaugurato un nuovo showroom a Lentate sul Seveso. Se siete interessati ai prodotti Dameda ma non riuscite a recarvi nelle sedi, l’azienda offre il servizio di consulenza gratuito al vostro domicilio. Potrete visionare tutti divani artigianali e avere informazioni relative a ciascun modello. Inoltre potrete realizzare il vostro divano su misura che tiene conto delle dimensione del vostro salotto ed intergrarlo di tutti gli options che desiderate scegliendo tra i divani a due, tre o più sedute, tra i moderni divani angolari su misura con penisola relax fino ai divani letto su misura, comodi e funzionali che permetteranno di avere posti in più a dormire per i vostri amici e parenti.

Contattate Dameda per ricevere gratuitamente un preventivo di spesa e fissare un appuntamento con un loro incaricato. Potete telefonare al numero 0362050456 oppure inviare una mail a info@dameda.it