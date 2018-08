della Rocca gioielli recensioni - i Rolex più usati da Attori e Celebrità

“In molti conoscono la predilezione per i Rolex di alcune star che hanno scritto la storia del cinema, da Paul Newman a Steve McQueen, da Sean Connery a Clint Eastwood. Molti Rolex usati devono il proprio successo e l’aumento di valore negli anni proprio all’interesse delle star di fama internazionale. Questa tendenza, oggi, è più viva che mai: sono tantissime le celebrità che ancora oggi scelgono l’intramontabile marchio per vestire il proprio polso”.

Se i Rolex usati di Eric Clapton e di Paul Newman hanno raggiunto all’asta cifre da capogiro (rispettivamente 1.000.000 di euro e 18.000.000 di euro), chissà che in futuro questo non possa accadere anche per i Rolex attualmente indossati da Michael Bublè, come il suo Oyster Perpetual Cosmograph Daytona. Ciò che rivela maggiormente le potenzialità dei Rolex usati, in termini di aumento del valore nel tempo, è quanto il marchio sia amato in modo trasversale. Lo possiamo notare dando uno sguardo ai polsi delle star: dal tenore Placido Domingo alla rockstar Steven Tyler, i Rolex si adattano a personalità molto differenti. I Daytona sono modelli molto amati, in particolare i Daytona Paul Newman: tra i fan di questo orologio troviamo Ellen DeGeneres, i cantanti Ed Sheeran e Adam Levine, il tennista Roger Federer. Una menzione particolare la merita il Daytona “Leopard” di Steven Tyler, frontman degli Aerosmith, con quadrante leopardato: sicuramente un modello che non passa inosservato.

Tra i Rolex usati di maggior fascino e che hanno visto maggiormente crescere il proprio valore negli anni non si possono non citare i Sea-Dweller, prediletti dall’attrice Charlize Theron, dal regista James Cameron e dal golfista Tiger Woods. “Non solo il fascino di questo orologio continua a crescere, ma è riuscito perfino a viaggiare indietro nel tempo - sorride l’esperto Luca Grasso -. Nel film Argo, Ben Affleck indossa un Rolex Sea-Dweller Deepsea ref. 116660. In realtà, il film è ambientato tra il 1979 e il 1981, precedentemente alla produzione di questa referenza”.

Anche i GMT-Master hanno estimatori di fama internazionale: “Ellen DeGeneres vanta una collezione di Rolex nella quale non manca nemmeno questo modello, indossato anche da Orlando Bloom e dalla rockstar John Paul Jones”, rivela l’esperto. Per molti artisti, l’interesse nei confronti dei Rolex coinvolge sia la vita privata, sia quella professionale: è il caso di Brad Pitt e della sua celebre campagna del 2008 Nothing But Rolex. La campagna è stata realizzata per Evance, un noto distributore giapponese, ma non è mai stata autorizzata da Rolex. Online, però, è ancora possibile trovare gli spot promozionali girati per la televisione e alcuni scatti nei quali l’attore indossa diversi modelli di Rolex. Brad Pitt possiede una vasta collezione che comprende alcuni Rolex GMT-Master, Daytona, Submariner e Datejust.

Anche tra le attrici non mancano le estimatrici dei Rolex, come Jennifer Aniston: “La star è stata spesso fotografata con il suo Rolex Day-Date d’oro al polso, un orologio che di certo non passa inosservato. Nella sua collezione trova spazio anche un altro modello, un Rolex Milgauss”. Un Rolex d’oro, questa volta un Daytona, orna anche il polso di Victoria Beckham, stilista e moglie del noto calciatore David Beckham: “La sua collezione si compone di modelli di grande fascino. Due Rolex Day-Date, di cui uno con quadrante verde, si accompagnano a un Rolex Daytona in oro giallo e un Rolex Daytona Everose Gold, in oro rosa, di particolare eleganza”.

della Rocca gioielli è una boutique specializzata nella compravendita di Rolex usati e orologi d'epoca con sede a Bologna, considerata un punto di riferimento in tutto il mondo. I periti esperti della boutique, iscritti ai ruoli 1033 e 1042 C.C.I.A.A. e del Tribunale di Bologna, effettuano valutazioni in 24 ore, certificazioni di originalità e riparazioni per qualsiasi orologio.

