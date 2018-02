Decathlon apre a Como in via Cecilio

La maxi catena di negozi sportivi Decathlon sta per arrivare anche a Como. Il nuovo punto vendita dovrebbe aprire i battenti in via Cecilio, in una struttura dall'ampia metratura.

Confermata dagli uffici di Palazzo Cernezzi l'interesse da parte della catena.

Al momento non si possono fare previsioni sui tempi di apertura, perchè tutto dipende dall'andamento dell'iter burocratico: nel dicembre 2017 è stata presentata in comune a Como la domanda ufficiale per l'attivazione della Valutazione Ambientale Strategica, la cosiddetta Vas. Si tratta di un procedimento che serve a valutare, in sostanza, l'impatto sull'ambiente delle opere da realizzare. Un tavolo, in parole povere, cui siederanno tutti i soggetti coinvolti dalle ricadute della maxi opera, sia dal punto di vista ambientale che viabilistico.

Il nuovo punto vendita comasco dovrebbe nascere al posto della grande struttura, ora chiusa, presente in via Cecilio.