Cyber security, se ne parla a Como con gli esperti

Ance Como organizza un incontro formativo sulla cyber security. L’innovazione digitale garantisce, indubbiamente, dei vantaggi all’attività degli operatori economici che possono, così, essere sempre più competitivi, ma, allo stesso modo, crea dei rischi che non esistevano fino a pochi anni fa: gli attacchi informatici, infatti, sono aumentati vertiginosamente negli ultimi anni, soprattutto perché le difese delle aziende rimangono deboli. L’Associazione ritiene utile sensibilizzare i propri associati sul tema della sicurezza informatica: si tratta di un tema fortemente sottovalutato per il quale è necessario fornire strumenti adeguati alla tutela dei dati aziendali (privacy e sicurezza informatica sono due facce della stessa medaglia) e predisporre i dispositivi più adatti; si discuterà, dunque, anche dell’adozione delle misure tecnico organizzative più opportune. L’incontro si terrà mercoledì 19 settembre, alle 16, presso la sede Ance Como in via Briantea con il seguente programma:

• Rappresentante ANCE Como - Saluti e introduzione.

• Gian Luca Capellini (Nessi & Majocchi S.p.A.) – Introduzione alla cyber security;

• Giovanni Donegana (Cierre Ufficio) – Dove ci sta portando la tecnologia;

• Mauro Portesani (IT Manager Nessi & Majocchi S.p.A.) – Analisi del rischio cyber;

• Nicola Pagani (Ispettore Superiore della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Como) – Raccomandazioni per un utilizzo sicuro di e-banking, e-mail e non solo;

• Alberto Caruso de Carolis (Responsabile Public Authorities Commercial Relationship Aeroporti Milano Malpensa) – La contestualizzazione del framework nazionale;

• Mauro Meraviglia (Consigliere ANCE Como) – Esempi di data breach.

I relatori, rappresentativi di rilevanti operatori economici, daranno un taglio operativo e specifico per le nostre realtà dimensionali e merceologiche.Per informazioni: info@ancecomo.it.