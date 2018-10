Aumentare il fatturato: a Grandate un corso gratuito per imparare strategie e segreti

Quattro eventi gratuiti dedicati a professionisti e imprenditori per imparare come aumentare fatturato e profitti lavorando sui clienti attuali, senza doverne cercare di nuovi a ogni costo. Sono quelli organizzati a Grandate presso l'Agriturismo Shakei di via Monte Rosa 1 dagli esperti di VendereSenzaVendere.pro. Si tratta di una iniziativa che fa parte del progetto "Più Profitti Bootcamp".

Docente è il comasco Davide Rampoldi, autore di due libri sulla produttività personale, insegnante di corsi sulla gestione del tempo e acquisizione clienti a manager e responsabili di Casa.it. È stato ospite più volte su RadioRAI e TV per parlare di "Public Speaking", marketing e produttività per professionisti e piccoli imprenditori.

Successo per il primo incontro, che si è svolto il 9 ottobre: oltre 20 professionisti e imprenditori (molti giunti da Milano, Lecco e Varese) hanno partecipato con estremo interesse e una pioggia incessante di domande al seminario "Newsletter Profits".

Obiettivi del corso

La finalità è quella di aiutare professionisti e aziende lariane ad aumentare fatturato e profitti andando a lavorare sui clienti attuali senza doverne cercare di nuovi a ogni costo. "Molte imprese locali - racconta il docente Davide Rampoldi - non dispongono nemmeno di una rete commerciale strutturata o di un corposo budget pubblicitario per acquisire nuovi clienti in modo ricorrente... e rischiano di essere tagliate fuori dal business se non trovano strategie alternative di crescita."

Questo risultato (incrementare gli utili) è possibile sfruttando strumenti ancora poco usati in Italia come le Newsletter, Membership riservate, Webinar online, Eventi speciali... tutti argomenti spiegati in dettaglio nei seminari gratuiti del bootcamp.

Gli incontri

Questo il calendario dei prossimi incontri:

- 16 ottobre ore 10 Follow-Up Profits, in cui si parlerà di siti web di una sola pagina pensati per massimizzare il numero di nuovi prospect con il minor sforzo possibil; come costruire una membership ricorrente e ad alto margine; quale strumento deve essere sempre presente nella tua offerta attuale (al 99% nessun consulente ne parla); come usare eventi di altre persone per attrarre nuovi clienti e profitti; la strategia di emergenza per trattenere un cliente prima che scappi via.

- 30 ottobre ore 10: Sellinar Profits per imparare a sfruttare la potenza degli eventi (online e dal vivo) per chiudere tante vendite in poco tempo, spiazzando la concorrenza, anche se non si è bravissimi a parlare in pubblico o non ti piace vendere.

- 13 novembre ore 10: Traffic Profits: 69 idee pronte all'uso per agganciare nuovi potenziali clienti, mettere a tacere la concorrenza e predisporli ad acquistare da te rapidamente.

I posti gratuiti sono limitati e per iscriversi basta richiedere un biglietto sulla pagina https://venderesenzavendere.pro/ppb-iscrizione/ o telefonando al numero 335-1080180.