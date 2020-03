Imprese e coronavirus: il presidente di Confesercenti Como scrive ai sindaci lariani

Le ultime manovre di arginamento del contagio da coronavirus adotatte ieri dal Governo ha spinto Claudio Casartelli, presidente di Confesercenti Como, a scrivere a 154 sindaci dei comuni della provincia lariana una lettera il cui obiettivo è ottenere misure urgenti a sostegno delle imprese colpite maggiormente dal danno economico frutto di questi provvedimenti. Casartelli chiede la riduzione o la proroga delle scadenze di alcuni tributi locali, come i canoni di occupazione del suolo pubblico, la tassa dei rifiuti o l'imposta di soggiorno.

Casartelli inizia elencando i dati: "Le misure adottate dal Governo e dalla Regione stanno causando la perdita del 50% delle presenze nei mercati e nei negozi. Non vanno meglio bar e ristoranti, figurarsi il turismo dove le disdette delle prenotazioni negli alberghi arriva a toccare il 90%, in particolare per quelli che lavorano con il comparto congressuale e fieristico che, come noto, sono fermi”. Conclude poi: “Vi chiediamo l'adozione di misure straordinarie per consentire alle imprese di comprare tempo e di rimanere in attività in attesa di strutturali interventi da parte del Governo a favore delle imprese che sono l'insostituibile motore economico del Paese”.