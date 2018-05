Il Continental di Como passa a B&B Hotels

Secondo fonti attendibili e ben informate, l'Hotel Continental di Como sarebbe in procinto di cambiare proprietà. Lo storico albergo di viale Innocenzo passerà infatti sotto l'ala della catena B&B Hotels, la stessa che in città già possiede la struttura alberghiera nata nel complesso già di proprietà del quotidiano La Provincia.

Si conferma così un grande interesse per Como e in generale per tutto il Lario da parte dei grandi gruppi del settore. Dopo l'inaugurazione dell'Hotel Hilton, procedono i lavori per l'Hotel UR in via Manzoni e presto verrà avviato anche il primo 5 Stelle di Como in piazza Cavour. Il prossimo giugno dovrebbero poi partire anche i lavori all'ex San Gottardo, struttura che sorge nell’area tra via Cairoli, via Fontana e Piazza Cavour. Il recupero, che ha ricevuto il via da Palazzo Cernezzi lo scorso novembre, prevede un piano progettuale così suddiviso: 34 camere d’albergo, 5 unità residenziali, 15 posti auto, unità commerciali, una nuova soluzione architettonica delle copertura ed il versamento al Comune di Como di 375.294€ per oneri di urbanizzazione.