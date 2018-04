Gas, anche nel Comasco la sostituzione dei contatori: arrivano quelli moderni

Acsm Agam Reti Gas Acqua ha in corso la sostituzione massiva dei contatori del gas che comporta la dismissione dei vecchi misuratori e l’installazione di strumenti di nuova concezione, predisposti per la lettura a distanza dei consumi. Si tratta di un adeguamento normativo, in linea con le politiche dell’azienda di distribuzione del Gruppo Acsm Agam in tema di efficientamento, innovazione

tecnologica, sicurezza.

La sostituzione è gratuita, tutte le spese sono sostenute dalla società, e viene effettuata da dipendenti aziendali identificati da tesserino di riconoscimento. L’intervento viene preceduto da una comunicazione scritta indirizzata all’utente cui è intestato il contatore, che viene successivamente contattato per fissare un appuntamento personalizzato e procedere con la sostituzione.