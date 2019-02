Calano i consumi in provincia di Como: spesi 2.759 euro a famiglia

Secondo l'Osservatorio Findomestic, in regione le famiglie hanno speso in media 2.752 euro: Milano e Brescia le province più dinamiche (+1%), Mantova frena (-1,2%), Varese al top per livello di spesa (2.826 euro a famiglia).

Nel comparto ‘veicoli’ crescono le auto usate (+3,6%) e le moto (+6%) ma calano le auto nuove (-2,8%), nel comparto ‘casa’ l’unico dato positivo riguarda i mobili (+1,8%) mentre risultano in flessione elettrodomestici (-1,6%), elettronica di consumo (-3,8%) e information technology (-1,8%). Il quadro della spesa per i beni durevoli in Lombardia nel 2018 viene tracciato dall’Osservatorio dei Consumi Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia e presentato oggi a Milano. “Le famiglie lombarde – commenta il responsabile dell’Osservatorio Findomestic Claudio Bardazzi – hanno speso in durevoli 12 miliardi e 295 milioni, ovvero lo 0,5% in più rispetto al 2017, con una crescita inferiore alla media italiana (0,8%)”.

Analisi provinciale

A livello provinciale, precisa Bardazzi, “solo Milano, Brescia (+1% entrambe) e Pavia (+0,7%) hanno presentato una dinamica della spesa per i durevoli leggermente migliore della media regionale. Al di sotto si collocano Bergamo (+0,3%), Lodi (+0,2%), Sondrio e Lecco (-0,1% entrambe), Varese e Como (-0,4% entrambe) e Cremona (-0,5%) che hanno registrato livelli di acquisto prossimi a quelli del 2017. Infine, i consumi durevoli sono risultati in moderato calo a Mantova (-1,2%). Considerando la spesa per famiglia, con 2.752 euro la Lombardia evidenzia un vantaggio di 396 euro sulla media nazionale e di 78 su quella del Nord-Ovest”.

Como

Nel 2018 il mercato dei beni durevoli nella provincia di Como è stato di 714 milioni di euro con una spesa media per famiglia di 2.759 euro. Rispetto al 2017 le famiglie comasche hanno speso il 4,1% in meno per auto nuove (260 milioni di euro), il 3,2% in più per vetture usate (163 milioni) e il 7,6% in più per motoveicoli. L’Osservatorio Findomestic ha rilevato per la provincia di Como la crescita maggiore in Lombardia nel segmento dei mobili: +2% per 180 milioni di euro. Non si discostano dalla media regionale gli altri dati relativi al comparto ‘casa’: -1,5% per gli elettrodomestici, -3,9% per l’elettronica di consumo e -1,6% per l’information technology.