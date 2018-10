Mercato coperto di Como, grido di Confesercenti: no all'eliminazione dei parcheggi in via Mentana

"Il Comune vuole ammazzare il Mercato coperto di Como". Questo il nuovo grido d'allarme di Confesercenti sulla struttura per la quale si sta battendo da mesi. Soltanto pochi giorni fa l'associazione aveva consegnato al sindaco oltre mille cartoline sottoscritte dai cittadini per chiedere la riqualificazione dei padiglioni.

"E' partito l'iter per la costruzione di una pista ciclabile che cancellerà tutti i 180 posti auto dall'inizio di via Mentana fino a piazzale Montesanto di fronte alla ex caserma - scrive in una nota ufficiale il presidente di Confesercenti Claudio Casartelli- E' una follia di dimensioni galattiche che produrrà la perdita di tutti quei clienti che lasciano l'auto in via Mentana giusto il tempo di fare la spesa: molte attività del Mercato così rischiano la chiusura e con esse l'intera struttura. L'autosilo del Tribunale, infatti, richiede svariati minuti per trovare un posto libero ed uscire dall'edificio e molti cittadini non lo trovano funzionale al Mercato, preferendo le comodità di parcheggio offerte dalla grande distribuzione. Chiediamo al Comune - afferma il presidente di Confesercenti - di bloccare immediatamente il progetto".

"Sia il sindaco Lucini che l'attuale sindaco Landriscina durante la campagna elettorale avevano sostenuto e precisato che la pista ciclabile si sarebbe realizzata solo ed esclusivamente nel momento che si sarebbero collocati nuovi stalli di pari fruibilità in sostituzione di quelli eliminati - prosegue la nota- Qualsiasi altra soluzione alternativa è penalizzante, non funzionale all'accesso alla struttura e causa della sua morte. A tutt'oggi non abbiamo notizie di progetti esecutivi per la realizzazione degli stalli eliminati. Restiamo ulteriormente perplessi in relazione alle politiche sul parcheggio tanto decantate durante la campagna elettorale: rimane incomprensibile la bocciatura del progetto di ampliamento dei posti auto in viale Varese e persino la mancata riapertura di Piazza Roma".

Confesercenti fa sapere che, presa visione della documentazione, si adopererà per esperire tutte le azioni necessarie a tutela del Mercato coperto, patrimonio della città di Como.