Confcommercio Como, una nuova campagna associativa per crescere ancora

Confcommercio Como punta a crescere ancora. Nonostante il già notevole numero di associati - arrivati a quota 5mila su tutta la provincia - il nuovo direttivo dell'associazione punta a rilanciare l'immagine di Confcommercio per crescere ancora, forti dei risultati ottenuti nella pluriennale storia e soprattutto forti della soddisfazione dimostrata dagli stessi associati. Ecco perché nella campagna spot preparata per il nuovo biennio i protagonisti sono proprioi piccoli imprenditori associati che testimoniano con la loro personale esperienza la l'utilità di appartenere a Confcommercio.

Nella sede dell'Università dell'Insubria in via Sant'Abbondio a Como Confcommercio non ha solo illustrato i dettagli della nuova campagna marketing. La giornata è stata l'occasione anche per la consegna delle premiazioni ad associati meritevoli anche per la loro "fedeltà associativa".