Il Comune di Campione d'Italia sotto la lente della Corte dei Conti

Mentre il Casinò di Campione è in attesa di capire il suo futuro, al quale è legato il destino di 156 dipendenti (ne abbiamo scritto nei giorni scorsi in questo articolo) il suo dissesto sta travolgendo anche il Comune di Campione d'Italia, finito sotto la lente della Corte dei Conti: "Criticità significative nella gestione finanziaria dell’ente, sintetizzabili in una situazione di illiquidità di dimensioni imponenti". Questa, come riferito da Il Giorno, la chiarissima premessa che ha motivato l'organo statale ad aprire un procedimento di indagine sulla gestione finanziaria del Comune di Campione d’Italia, in seguito alla richiesta di fallimento del Casinò giunta dalla Procura di Como.

Al centro del controllo disposto dai giudici milanesi ci sono in particolare i mancati introiti dei proventi della casa da gioco, che la società di gestione del Casinò, sulla base di una apposita convenzione, deve corrispondere al Comune. Nella relazione della Corte dei Conti viene evidenziato come nei bilanci del Comune di Campione i crediti nei confronti della casa da gioco siano passati dagli 8 milioni e mezzo di euro del 2013, ai 21 e 700mila del 2014, fino ai 22 e 700mila euro di 2015 e 2016. Crediti che, a questo punto, vista la situazione drammatica delle casse del Casinò, sembra davvero difficile possano essere riscossi.

Ne consegue una situazione finanziaria del Comune segnata da un profondo squilibrio di bilancio. Va infine detto che la Corte dei Conti è in posseso, tra l'altro, anche della copia della delibera di giunta - trasmessa a Milano dalla Procura di Como - con cui lo scorso 11 marzo il Comune di Campione ha avanzato l'ipotesi di dilazionare fino ad aprile la riscossione delle quote dovute da dal Casinò di Campione,