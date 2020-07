Como, il turismo non regge l'onda d'urto del coronavirus: calo di presenze dell' 85%

“Il Turismo sta ripartendo con molta lentezza ed incertezza sul futuro” con queste parole il Presidente degli albergatori di Confcommercio Como, Roberto Cassani, commenta gli ultimi dati sui flussi e le presenze turistiche.

Il mercato turistico registra un calo delle presenze in provincia di Como dell’85% rispetto allo stesso mese del 2019. Sono meno del 30% le strutture che sono riuscite ad aprire totalmente a giugno. Dall’estero gli arrivi sono ancora paralizzati (meno 93,2%) ed anche il mercato domestico è ben oltre la soglia di allarme (meno 67,2%).

Per gli stranieri, l’apertura delle frontiere interne all’area Schengen, a metà giugno, ha fatto sentire i propri effetti solo in minima parte, mentre permane il blocco di alcuni mercati strategici, tra i quali USA, Russia, Cina, Australia e Brasile.

Per gli italiani, il ritorno alla normalità prosegue al rallentatore: molti hanno consumato le ferie durante il periodo di lockdown, tanti hanno visto il proprio reddito ridotto a causa della cassa integrazione o della contrazione dei consumi e dal blocco delle attività, tanti altri - pur disponendo di reddito e tempo – rinunciano a partire per recuperare parte del tempo perduto. Incidono anche la riduzione della capacità dei mezzi di trasporto, la cancellazione degli eventi e i timori di varia natura che comprensibilmente animano le persone.

“I nostri mercati di riferimento sono fermi e certamente non riprenderanno prima del 2021 che peraltro, stante l'emergenza sanitaria ed economica globale, è un anno difficile da pronosticare – commenta Roberto Cassani - In USA si fa riferimento addirittura al 2022 come stagione della vera ripresa. Purtroppo tutto ciò avrà nei prossimi mesi gravi ripercussioni sulla sopravvivenza e capacità di investire di tante aziende del settore e sull'occupazione.Occorrerà tutta la capacità e la fiducia degli imprenditori ed un sostegno vero, che fino ad ora non c'è stato, da parte dello Stato”.

Le ripercussioni sul mercato del lavoro, infatti, sono dolorose: a giugno 2020, a livello nazionale, sono andati persi 110 mila posti di lavoro stagionali e temporanei di varia natura (-58,4%). Per i mesi estivi sono a rischio 140 mila posti di lavoro temporanei. E anche le previsioni per il mese di luglio non sono tranquillizzanti: l’83,4% delle strutture intervistate prevede che a luglio 2020 il fatturato sarà più che dimezzato rispetto al luglio 2019. Nel 62,7% dei casi, il crollo sarà devastante, superiore al 70%. Ricordiamo che la Lombardia concentra la maggior quota di addetti del comparto dell’ospitalità (alloggi e ristorazione).

"...chiediamo di prorogare la cassa integrazione, dice Cassani, sino a fine anno e ridurre il cuneo fiscale per le aziende che richiamano in servizio il personale. Indispensabile poi completare le misure sull’IMU e sugli affitti, da estendere nella durata ed applicare a tutte le imprese alberghiere”.