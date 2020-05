Mercato mercerie di Como: c'è l'accordo con il Comune. Sabato riaprono tutte le bancarelle, ma alcune si spostano

Dopo la manifestazione che ieri mattina, 19 maggio, gli operatori del mercato merceria avevano portato sotto le mura, in serata è arrivato l'accordo con il Comune di Como: sabato potranno riaprire tutte le bancarelle - e non più soltanto quelle alimentari, come fino a oggi. L'accordo tra Confesercenti e Amministrazione arriva dopo tre mesi di stop, al culmine di una giornata difficile, con una manifestazione che dalle mura si era spostata fin sotto Palazzo Cernezzi. Già durante il sit-in, una prima schiarita, grazie alla video-telefonata dell'assessore al commercio Butti che rassicurava gli operatori su un’imminente soluzione.

Riguardo a come funzionerà la ripresa, è lo stesso presidente Casartelli a dare l'annuncio parlando di tre ipotesi fatte dal Comune e sulla quale gli operatori dovranno votare. In ogni caso probabilmente gli ambulanti potranno tutti riaprire, ma con una fila di bancarelle, scelta attraverso sorteggio, che dovrà spostarsi da Porta Torre o su Viale Lecco o sul prolungamento di Viale Varese o posizionandosi in un punto del lungolago non ancora precisato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.