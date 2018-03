Chi corre di più in Europa? Como al penultimo posto in Italia

Secondo quanto riporta oggi il Sole 24 Ore, i dati economici che riguardano la nostra provincia non fanno certo sorridere. L'articolo analizza i dati, provincia per provincia, della crescita economica resi da poco disponibili da Eurostat. La ricerca consente di fare un confronto dal 2000 in avanti, 5 lustri alla volta, fino al 2015 per capire come si è evoluta la situazione degli europei in generale e degli italiani in particolare. In sostanza, se un tempo metà Italia poteva vantare un tenore di vita almeno uguale a quello degli altri europei, ora questo gruppo si è fatto ben piùristretto.

Secondo calcoli dell’OCSE che arrivano invece fino al 2017, come riporta ancora il quotidiano finanziario, fra le cinque principali nazioni del continente quanto a reddito pro capite solo l'Italia resta ancora ampiamente sotto i valori pre-crisi: Francia, Regno Unito e (soprattutto) Germania dopo la caduta hanno fatto passi in avanti, la Spagna è praticamente tornata dov’era prima della recessione, mentre l’Italia ha ancora un buco da colmare – e di dimensione tale per cui il reddito medio di chi ci vive risulta leggermente inferiore a quello del 1999.

Se rimaniamo brutalmente alla sola riduzione del reddito in confronto alla media europea, Como (-43 punti ) si piazza tragicamente al secondo posto insieme a Lecco tra le province d'Italia che hanno fatto peggio. Ci supera solo Cremona (-48 ) e ci insegue di un punto Roma (-42). Va aggiunto, per onor di cronaca, che la corsa verso il basso di questo "nobile podio" è stata più lenta rispetto ad altre città avendo la fortuna di partire almeno da un buon livello di reddito. In altre parole, se non interverrano altri fattori di crisi, ci vorranno ancora anni prima di colmare quasi due decenni di portafogli sgonfi. Per contro, un'ecomomia turistica che va a gonfie vele che non potrà non portare sula Lario anche benefici ecomomici e medio termine.