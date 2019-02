Quota 100: ecco quanti comaschi hanno fatto richiesta

Sono finora 426 i comaschi che hanno chiesto di usufruire del provvedimento "quota 100" che consente di andare in pensione se la somma degli anni in cui si sono versati i contributi e l'età anagrafica è pari a cento. Con questi dati Como si posiziona al sesto posto in Lombardia. Ecco la classifica per numero di richieste.

I dati in Lombardia

Milano 2,710

Bergamo 906

Brescia 994

Varese 636

Pavia 522

Como 426

Mantova 415

Monza Brianza 420

Cremona 365

Lecco 257

Sondrio 157

Lodi 143

La soddisfazione di Salvini

Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini: “Orgoglioso dei risultati di quota 100, con circa 70mila adesioni in tutta Italia di cui 7.951 in Lombardia. È un altro risultato di questo governo, per il quale mi sono speso con particolare impegno. Chi ha il sacrosanto diritto di smettere di lavorare può farlo, e lascia spazio a giovani in cerca di lavoro. Alla faccia della Fornero. Dalle parole ai fatti”.