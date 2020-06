"Como è la migliore idea d'estate di quest'anno", lo dicono anche gli esperti: i 5 motivi

Nel post lockdown, quando le incertezze su cosa si possa o meno fare e dove si possa andare, sono ancora troppe, la rivista specializzata in vacanze e turismo Si Viaggia, non ha dubbi: Como è la migliore idea d’estate quest’anno!

Le motivazioni sono riassunte insieme ad una galleria d'immagini splendide. Ma ecco i 5 motivi princiapali, con i link ai nostri approfondimenti:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutte queste cose, in Lombardia, a pochi chilometri dalle principali città. Siccome, come riportato nell'articolo della rivista, i Lombardi "ormai vengono considerati degli appestati da mezza Europa e dagli stessi connazionali", sopratutto per loro, poter rimanere in regione e godere di tutto ciò, è senz'altro un grande vantaggio. Non a caso, Como e il suo lago sono da sempre stati scelti come destinazione, in tempi ben lontani dal quelli del coronavirus, anche da numerosi vip. L'apripista fu George Clooney, quando acquistò Villa Oleandra, ma anche recentemente, dai Ferragnez ai Rodriguez, Como risquote sempre un grande successo. Non ci manca proprio nulla quindi, e anche per chi volesse rimanere in Lombardia il lario offre davvero vacanze, week end e serate per tutti i gusti.