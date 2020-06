Como meta preferita per le vacanze in Italia, ma pesa l'assenza degli stranieri

Anche Coldiretti, con una sua recente inchiesta di mercato, conferma che Como rimane, specie per questa estate 2020, una delle destinazioni più gettonate e gradite sotto vari aspetti. In primis dai Lombardi, e dai molti che, per questione di budget hanno deciso di fare vacanze frammentate: week end, possibilmente vicino a casa, alla riscoperta dei laghi e della natura intorno a noi. A prova di questa tendenza lo scorso week end, che, dato anche il bel tempo, ha visto Como e il suo lago piena di visitatori. A infierire ancora molto sul turismo a Como e provincia, è però l'assenza di stranieri. Dalla Svizzera segnali positivi, qualcosa comincia a muoversi anche da parte della Germania e del Nord Europa, ma è totalmente, o quasi, assente il turismo da parte degli States e da tutto l'oriente. Aspettiamo fiduciosi il prossimo mese, anche perchè la gran parte dei vacanzieri – rimarca Coldiretti – ha scelto di ritardare le partenze che sono concentrate nei mesi di luglio e soprattutto agosto mentre quelle di giugno risultano praticamente dimezzate (-54%) rispetto allo scorso anno le per le incertezze sull’evoluzione della pandemia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.