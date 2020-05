Seconde case: per i comaschi sono una fonte d'investimento

Un'indagine nazionale che ha preso in considerazione gli italiani e il loro rapporto con la seconda casa ha fornito dati anche sull'atteggiamento dei comaschi. Per i nostri concittadini l’appartamento di proprietà per le vacanze non è soltanto una meta abituale per le proprie ferie, ma anche una forma d’investimento, lo dichiara il 16% degli intervistati. Secondo il 22% è una fonte di reddito importante per la famiglia e per il 10% un investimento a lungo termine dedicato al futuro dei figli.

Nello scegliere la seconda casa il fattore fondamentale per più della metà degli intervistati è la zona. Dal report (promosso da una compagnia di assicurazioni) si capisce però anche che per molti comaschi la seconda casa, oltre che una fonte di reddito alternativo, è anche una fonte di preoccupazioni. Il 40% è preoccupato dai danni, il 38% dei furti e il 36% dalla svalutazione dell'immobile. Danni e furti ai primi due posti della classifica fanno capire che è proprio la lontananza, la sensazione di non avere un controllo costante e diretto sull'immobile, la principale fonte d'ansia per i proprietari comaschi di seconde case.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.