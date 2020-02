Como sferzata dal vento, si contano i danni: consigli per chiedere risarcimento

Il Comune di Como sta provvedendo al censimento dei danni causati dal forte vento del 5 febbraio 2020.

Come prima cosa i cittadini proprietari di immobili rimasti danneggiati devono far pervenire una dichiarazione dei danni subiti entro le ore 19.00 di lunedì 10 febbraio.

Questa dichiarazione non darà diritto immediatamente ad un rimborso, bensì servirà alla Regione per valutare se dichiarare o no lo Stato di Calamità in merito a quanto avvenuto. Solo dopo che sarà stata presa questa decisione si potrà domandare il risarcimento.

Casi ammissibili al censimento danni

Unità immobiliari di cui risulti gravemente compromessa la stabilità strutturale e funzionali, con le spese finalizzate al ripristino dei seguenti elementi strutturali e impianti tecnologici:

– tetto/copertura;– murature;– solai/sottofondi/ pavimentazioni;– scale;– fondazioni;– impianti tecnologici (termico, elettrico, idro-sanitario, fognario);– infissi.

Se l'eventuale danneggiamento non rientra in queste casistiche, potete inviare una PEC con la vostra dichiarazione del danno specifica a protezione.civile@comune.pec. como.it .

Le eventuali richieste non rientranti in queste casistiche non potranno avere alcun seguito.

Casi non ammissibili al censimento danni

– beni mobili anche se registrati;