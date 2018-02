La casa da sogno? Per gli stranieri è sul Lago di Como

I dati riportati dal Sole 24 Ore parlano chiaro. Il Lago di Como sta trainando la Lombardia al secondo posto come meta di una seconda casa da sogno tra gli stranieri. Nel 2017 gli aumenti delle richieste di immobili in Italia sono aumentati del 23,68% rispetto all'anno precedente, addirtittura quadruplicate analizzando i dati del 2012.

Un trend che ha, come detto, una vera e propria locomotiva nel marchio "Lake Como". Se infatti la Toscana resta un classico dei desideri internazionali, è però la Lombardia a balzare al secondo posto della classifica proprio grazie al Lario, che nel 2017 ha visto crescere le richieste di acquisto addirittura del 52,77%, contro un aumento del 20,98% della Toscana. Come riporta ancora il prestigioso quotidiano finanziario, seguono poi la Liguria (+14,73%), la Puglia (+15,65%) e la Sardegna (+23,12%).

Ma non è tutto, dalla ricerca emerge infatti un dato ancora più importante per il nostro territorio: "Più che di regioni, è però corretto parlare di aree, che vengono identificate come veri e propri marchi. Così in prima posizione c'è il Lago di Como, seguito dal Salento, dalla Valle d'Itria, dalla Lunigiana e dalla Maremma e il Chianti". Dati forti, rispetto ai quali anche in città occorre meditare.